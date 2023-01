Ale Capetillo celebra medio millón de seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- Ale Capetillo saltó a la fama al igual que sus padres Biby Gaytán y Eduardo Capetillo aunque ellos fueron a través de la televisión, por parte de la ‘influencer’ destacó en las redes sociales.

En un inicio Alejandra comenzó por hacer videos para realizar outfits en sus redes sociales, donde en varias ocasiones llegó a utilizar algunas prendas de ropa apra su papá lo que llamó la atención de sus seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Alejandra compartió una serie de fotografías donde se le pudo ver con un hermoso pastel para celebrar el medio millón de seguidores.

La joven aprovechó para escribir un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos por todo el tiempo que ha compartido y el apoyo que ha recibido desde sus inicios, sobre todo cuando tuvo que dejar México y mudarse a España.

Quería unas fotitos para recordar cuando llegamos al medio millón en esta familia. Para darles las gracias por el cariño, las risas y los consejos que hemos compartido. Se han vuelto parte de mi día a día y me impulsan al querer crecer, crear y explorar. Escucho mucho el que por esta cuenta se han inspirado o impulsado en diferentes aspectos y aprovecho a decirles que ustedes a mi me causan el mismo sentir con tanto amor, así que gracias infinitas por estar y mandar tanta buena energía( y pa los haters igual los amo chiquitos, no se amarguen tanto que salen arrugas y el universo escuchar” se puede leer en la publicación.