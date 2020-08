''Besándose'': Así es como Christian Nodal y Belinda se burlan de quienes piensan que su relación es sólo ''publicidad''

MÉXICO.- Luego de recibir criticas sobre la posibilidad de que su relación con Belinda sea por ‘’publicidad’’, Christian Nodal recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desmentirlo con un tierno video al lado de Belinda.

En el video se puede ver a la pareja paseando sobre un yate mientras se encuentran abrazados besándose luciendo ropa invernal.

‘’Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor’’, escribió el famoso en la descripción del video.

Cabe señalar que, tras también ser criticada por contestarle ‘’fríamente’’ los comentarios a Nodal, en esta ocasión Belinda le respondió la publicación con un ‘’Te amo!!!’’, agregando emojis de un ratón y un oso panda, sus ya conocidos apodos cariñosos.

De esta manera la pareja intenta dejar en claro que no se trata simplemente de una estrategia de publicidad para el programa de 'La Voz', sino que hay amor de verdad.