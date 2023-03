Ben Affleck rechaza dirigir película de DC Comics para James Gunn

ESTADOS UNIDOS.- Desde que el jefe de DC Films, James Gunn, anunció la primera fase del Universo Cinematográfico de DC Comics, surgieron rumores de que Ben Affleck podría estar incluido en su faceta como director en la planeación del estudio, en especial en la próxima cinta del hombre murciélado, "The Brave and The Bold".

Los rumores cada vez parecían cobrar más sentido, cuando incluso el mismo James Gunn afirmó que había sostenido pláticas con el actor para colaborar en una película de DC y que Affleck mostró mucho entusiasmo respecto a la idea; no obstante, todo parece indicar que en algún momento hubo un mal entendido.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Ben Affleck contradijo las afirmaciones del director de "Guardianes de la Galaxia" y desechó por completo la idea de dirigir un largometraje para Warner Bros y DC Comics.

El actor recordó su mala experiencia con la regrabaciones para “Justice League”

A pesar de que afirmó que su rechazo no tiene nada que ver con James Gunn, reveló que no le interesaba la manera en la que estaban construyendo el nuevo universo cinematográfico de DC.

No dirigiría algo para el DC de Gunn, claro que no. No tengo nada en contra de James Gunn. Es un gran tipo, seguro que hará un buen trabajo. Solo no me gustaría entrar y trabajar de la forma en que lo están haciendo. No estoy interesado en eso", aseveró.

Por otro lado, Affleck reveló que su rechazo podría estar constituido por las desafortunadas regrabaciones de "La Liga de la Justicia", a cargo de Joss Whedon y en las que los actores de la película denunciaron que hubo maltrato e incluso racismo por parte del director de "Los Vengadores".

Se podría dar un seminario sobre todas las razones por las que eso, es cómo no hay que hacer las cosas. Desde la producción hasta las malas decisiones, pasando por horribles tragedias personales, y terminando con el sabor de boca más monstruoso", afirmó, haciendo referencia al director original de la cinta, Zack Snyder, quien tuvo que abandonarla tras el fallecimiento de su hija.

A pesar de esto, afirmó que está bastante contento con su regreso como Batman en “The Flash” pues declaró que finalmente descubrió cómo interpretar a uno de los superhéroes más queridos de los cómics.