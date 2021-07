Bella de la Vega rompe en llanto por las críticas en “Quiero Cantar”

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega acaparó los reflectores de “¡Quiero Cantar!”, luego de romper en llanto por las críticas hacia su pésima interpretación en el programa.

En el reality de “Venga la Alegría”, la actriz dejó ver su lado más vulnerable por los ataques que recibe, no sólo por su mala manera de cantar, sino por tomarse fotos con el cadáver de su pareja, José Ángel García.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Todo ocurrió cuando apareció en el escenario para cantar “Me he enamorado de un fan” de la agrupación Flans. Sin embargo, ésta no fue del gusto del público, mucho menos de los jueces Horacio Villalobos, Rocío Banquells y Mario Lafontaine.

Bella decidió defender su interpretación, especialmente contra Horacio, a quien señaló por ser el juez que más la ataca.

Fue complicado, venimos a divertirnos y creo que estuvo divertida”, se defendió Bella. “Tal vez Horacio es más fuerte porque siempre me pone tres, parece que no me puede poner un seis o un cinco, pero les agradezco (a los jueces) que sean como son, son fuertes, pero creo que así son con todos”.

Pese a todo, De la Vega logró una calificación de 27 puntos.

“NO ES LO TUYO CANTAR”: MARIO LAFONTAINE

Luego de la crítica de Horacio, Mario fue un poco más directo, y le dijo a Bella que lo suyo no es cantar.

“Con todo respeto y cairño, porque de verdad, aplaudo tu enjundia, conocí de cerca de José Ángel, fue un gran amigo mío, sé por lo que pasas, pero debo ser honesto conmigo mismo, no es lo tuyo cantar”.

En el caso de Karla Díaz, de JNS, quien acudió como jueza invitada, también señaló que Bella no fue congruente con su canción ni el vestuario que eligió para su performance.

"No venía al caso ni tu vestuario, ni tu maquillaje, n la escenografia ni nada con esta canción de Flans que es 100% popera que es un concepto totalmente diferente.