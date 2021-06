Bella de la Vega revela que el hermano de Gael García tiene Trastorno Límite de la Personalidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Bella de la Vega impactó a los conductores del programa "Ventaneando" al revelar que su hijastro José Emilio, hermano menor de Gael García Bernal, padece Trastorno Límite de la Personalidad.

En una entrevista con la emisión de espectáculos, la viuda de José Ángel García dio detalles sobre este padecimiento mental que habría provocado depresión y tendencias suicidas en el joven.

Al chico lo diagnosticaron con la enfermedad que se llama Borderline Personality, la enfermedad de Personalidad Límite, y son muchas cosas que están por ahí que están mal", dijo la actriz.

"Usa sustancias ilícitas (...) se iba a los raves (fiestas de aficionados a la música techno) y llegaba con tachas, llegaba muy drogado, le gusta mucho también porque es adicto a los raves, o sea le gusta irse a todos los eventos de música under wrong y todo ese tipo de música, etc.”, continuó.

Bella no sólo señaló que a José Emilio le afectó no haber estudiado o trabajado, sino que también lo acusó de chantajear a su fallecido padre con suicidarse si no le daba dinero.

“Siempre amenazaba con que ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida, si no me ayudas en esto me voy a quitar la vida, si no me volteabas a ver en este momento cuando quiero que me veas, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar’, o sea, siempre fueron nada más amenazas", explicó la ex participante de "Survivor".

"Nunca lo intentó, jamás hubo una cuestión de que de verdad haya pasado, eran solamente la boca para que a su papá le llenara la cabeza de ese martirio de vivir con esa situación de que si algo hacía cayera la culpa en él, eran nada más chantajes, ¡esa fue la vida de mi pobre esposo!", lamentó.

¿QUÉ ES EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD?

Según un documento de dominio público escrito por especialistas de Psiquiatría de la UNAM (Universidad Autónoma de México), el Trastorno Límite de Personalidad (también conocido como “Boderline”) afecta la manera en la que el paciente piensa y siente sobre su propia persona y los demás, provocando problemas para manejar las emociones de forma adecuada y un patrón de relaciones inestables con las personas.

Algunos síntomas que un paciente de boderline puede experimentar son:

Miedo intenso al abandono.



Medidas extremas para evitar un abandono o separación, ya sea real o imaginario.



Un patrón de relaciones intensas e inestables, ya sea idealizando a la otra persona, o creyéndola cruel.



Cambios repentinos de humor.



Amenazas suicidas o autolesiones.



Cambios radicales de identidad que incluyen metas de vida, valores o ideologías.



Comportamiento impulsivo y arriesgado (despilfarro de dinero, sexo sin protección, apuestas, abuso de drogas, atracones, etc.)



Paranoia y estrés, pérdida del contacto con la realidad que puede durar de minutos a horas.



Ira intensa e inapropiada que puede ir del sarcasmo a las peleas físicas.

Según el sitio web www.mayoclinic.org, se debe consultar a un médico si se experimenta cualquiera de los síntomas ya mencionados.

Cualquier tipo de pensamiento suicida, contactar de inmediato al 911 o asociaciones en México dedicadas a tratar el boderline.