Bella Hadid se arrepiente de la cirugía estética que se hizo a los 14 años

ESTADOS UNIDOS.- Bella Hadid es una de las modelos más cotizadas y populares del momento por su increíble tanto y belleza que sus fanáticos siempre destacan. Es por ello que, en los últimos años, la famosa se ha posicionado como una de las profesionales de la pasarela que suele representar a prestigiosas firmas de moda.

La celebridad de 25 años constantemente se enfrente a rumores sobre posibles operaciones estéticas, de las cuales siempre niega. Sin embargo, durante una reciente entrevista con Vogue, Hadid confesó que se sometió a una rinoplastia durante su adolescencia, cambio estético del que ahora se arrepiente.

Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría acostumbrado (...) La gente piensa que me jodí por completo con mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada”, expresó.

Bella Hadid en su adolescencia

Pese a que los medios de comunicación han insistido en que la modelo ha pasado por varias cirugías plásticas, Bella indicó que la nariz es el único cambio al que se ha sometido, además de destacar que nunca ha usado relleno, sino que usa un truco que es muy común.

“Vamos a poner fin a eso. No tengo ningún problema con el relleno, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo del libro”.

Bella Hadid explicó que mientras crecía siempre se sintió como la hermana fea por compararse con su hermana mayor, Gigi Hadid, por lo que antes solía creer que no era digna de formar una carrera profesional como modelo. Ante este pensamiento y los comentarios negativos que recibía de otras personas, la famosa de 25 años comenzó a sufrir problemas de autoestima.

“Yo era la hermana más fea, era la morena. No era tan genial como Gigi ni tan extrovertida. Eso es lo que la gente decía de mí. Y, desafortunadamente, cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”, mencionó.