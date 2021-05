Belinda y Christian Nodal se reencuentran

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días por medio de las redes sociales de Silvia Cristina Nodal se dio a conocer que Christian Nodal se encontraba a lado de su familia, después de estar un tiempo acompañando a su novia, Belinda durante sus proyectos profesionales que está haciendo con Netflix.



A pesar de que el sonorense estaba muy contento de poder estar a lado de su familia, por medio de su cuenta de Twitter reveló que no podía conciliar el sueño porque no estaba a lado de su amada.

Estaba acostumbrado, por trabajo, a no dormir; pero ahora es dependencia. Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano” escribió el cantante.