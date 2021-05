Christian Nodal reveló que no puede dormir si no está Belinda a su lado

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal se ha ganado el cariño del público gracias a su talento vocal y carisma que ha mostrado en los escenarios, pero también robó el corazón de la famosa cantante Belinda.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twtitter donde el sonorense reveló que en 120 horas sólamente ha podido dormir 18 horas, por lo que lo hacía sentir sumamente cansado.

Uno de sus seguidores le dio la bienvenida al grupo de los que no duermen por trabajo, sin embargo el interprete de "Adiós amor" reveló que en esta ocasión no se trataba de nada de su vida profesional, si no personal.

De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabron. — NODAL (@elnodal) May 11, 2021

Al parecer Nodal se acostumbro facilmente en los brazos de Belinda y ahora que se encuentran separados, no ha podido consiliar el sueño debido a que se le desata una ansiedad y comienza a pensar cosas negativas.

Estaba acostumbrado a no dormir por trabajo pero ahora es dependencia" escribió el cantante.

Sin embargo algunos de sus seguidores hicieron llegar algunas recomendaciones de que probablemente necesite atención médica para que pueda descansar.

Mientras que otros usuarios le dijeron que era algo natural, sobre todo porque su pareja es una de las mujeres más bellas de México y que seguramente influye mucho.

Cambio de 'look'

Hace unos días el artista sorprendió a sus fanáticos al hacerse un rádical cambio de look en el que esta ocasión optó por pintarse el cabello rosa.

Los fanáticos de la artista no pudieron quedarse callados y le hicieron saber a Nodal que debería de arreglarse un poco más y que no dejara su 'look' norteño.