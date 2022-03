Belinda se irá a España y se alejará de las redes sociales

Ciudad de México.- Tras dos meses desde la ruptura de Belinda y Nodal, la artista ha expresado que no piensa regresar a México en un tiempo, además de que decidió alejarse de las redes sociales por su bienestar mental.

Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy super emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida y yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando de este momento porque amo España”

Manifestó.

Belinda mencionó que actualmente hay una persona quien se encarga de sus plataformas digitales, ya que tiene el deseo de priorizar a las personas que la rodean.

Sin redes

“Llevo 2 meses sin redes… entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”, detalló.

Por último, Belinda recalcó los beneficios que ha tenido con esta decisión, aunque subrayó que no será para siempre su distanciamiento con los internautas.

“Yo desde que no tengo redes, que obviamente no va a ser siempre, pero es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas, que pongo más atención, no sé, me siento muy bien, no quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no, no”, remató.