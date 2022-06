Belinda explica por qué se sintió mal en el Machaca Fest

Ciudad de México.- La cantante Belinda retomó su carrera musical tras varios meses desde su ruptura con Christian Nodal.

La artista estuvo en Monterrey en el Machaca 2022, aunque dicha presentación preocupó a sus seguidores después de que casi se desmayara por baja presión.

Beli señaló que al paso del evento comenzó a sentirse algo mal de salud, y aún no quiso cancelar la presentación, pidió unos minutos para recuperarse.

A pesar que se le bajó la presión , @belindapop decidió continuar con su presentación en #MachacaFest cumpliendo con su entrega. pic.twitter.com/Q2DpkSSYi0 — Enrique (@EnriqueIX) June 26, 2022

¿Qué pasó con Belinda en el Machada?

Ante las dudas sobre su estado de salud, Beli brindó una entrevista para el programa Hoy y ofreció más detalles de lo que le sucedió durante el evento realizado el pasado fin de semana.

Es que en Monterrey hace mucho calor, y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima distinto, más aparte la adrenalina, más es el estrés, la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó, pero bueno, no pasó nada porque estoy bien, y esas cosas pasan”

Explicó la intérprete.

Posteriormente, la artista confesó que su nivel de compromiso la hizo presionarse más, además de que tampoco se había alimentado bien previo a su presentación, por lo que todo esto le cobró factura durante el evento.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad, de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, que en actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario, con tanta gente y cantar, se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba con esa preocupación y angustia de que todo salga bien”, relató.

Pese a esta situación adversa, Belinda aseguró que se encuentra completamente bien de salud y confirmó que volverá a su país natal para cumplir con sus compromisos laborales. “Regreso a España porque no terminé la serie aún, me voy ahora, literal mi vuelo sale ya”, finalizó.