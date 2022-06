Belinda se presenta en Monterrey a pesar de sentirse mal

MONTERREY.- Belinda sin duda es una de las mujeres más guapas y talentosas del medio del espectáculo, pero desde su ruptura amorosa con Christian Nodal no ha dejado de estar en vuelta en diversas polémicas.

A pesar de que la cantante desde hace unos meses se habría ido a España, fue el pasado 26 de junio que ofreció un concierto en Monterey de nombre ‘Machaca’ que con esto marcaría un regreso a los escenarios después de años de ausencia.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Entre Famosos que dio a conocer un video donde se puede ver que Belinda aparece frente al público avisando que se encontraba un poco mal.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ reveló sentirse un poco mal y mareada debido al vuelo de 15 horas que habría tomado para poder estar presente y llegar a tiempo al evento, es por eso que decidió quedarse sentada en la primera canción.

Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten, si me hacen un favor y cantan esta canción por mi” dijo la cantante.