Belinda es lastimada por fan que se aferró a ella: "está pedito”

Ciudad de México.- Un fanático en presunto estado de ebriedad abrazó a la cantante Belinda al burlar la seguridad en la Feria de Irapuato.

Aunque en ocasiones esto sucede en distintos espectáculos, el momento en que el joven llegó con la artista ha provocado todo tipo de comentarios, debido a que el abrazo fue tan fuerte que la llegó a lastimar. Incluso, la propia Beli compartió en sus redes que se encuentra lesionada tras el encontronazo.

En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”