Belinda aparece en traje de baño y celebra cumpleaños de su mejor amigo

CIUDAD DE MÉXICO.- Belinda se ha vuelto famosa gracias a su larga trayectoria en el espectáculo, porque desde muy pequeña comenzó en las telenovelas infantiles para después conquistar a sus seguidores con su voz.

La intérprete de “Egoista” ha llegado a estar envuelta en fuertes polémicas sobre todo desde su rompimiento con Christian Nadal, sin embargo se le ha podido ver poco a poco retomando su vida a través de la música.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en donde salía en traje de baño mostrando totalmente su mini cintura y el abdomen marcado que la distingue.

Y para sorpresa de muchos aunque la actriz suele ser mantener su vida personal en privado, en esta ocasión aprovechó para compartir un video celebrando el cumpleaños de su mejor amigo.

Feliz cumple a m chiwis la persona más auténtica y leal que conozco, mi mejor amigo @betorazcon que seas muy feliz siempre” se puede leer en la publicación.

En la grabación se puede ver que “Beli” se encuentra en el interior de un restaurante mientras sorprende a su amigo con un pequeño pastel de chocolate que decía: “feliz cumpleaños”.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariños y piropos para la artista, quien se ha dejado ver feliz y enfocada en su carrera musical después de los escándalos que había protagonizado.

Belinda rechaza hacer telenovelas el próximo año

Recientemente “Beli” regresó a México tras el rodaje de una serie en España, la actriz aseveró que en las siguientes semanas regresará a grabar, aunque señaló que por ahora no planea regresar a las telenovelas.



"No tengo ningún plan de hacer novelas, la verdad me encantan, pero en este momento estoy muy concentrada, tengo una serie el próximo año, a principios de años, que todavía no puedo decir cuál es, pero va a estar padrísima”

Aseguró.