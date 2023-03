"Beetlejuice 2", se hará realidad y Jenna Ortega es fichada para salir en la icónica secuela

MÉXICO.- Las producciones de Tim Burton se caracterizan por tener protagonistas que la mayoría del tiempo rayan en lo tétrico. Johnny Depp y Jenna Ortega han logrado encarnar exitosamente a los personajes que surgieron en la retorcida mente del director. Pero entre todos sus proyectos, Beetlejuice sigue siendo uno de los más queridos por el público, por lo que el cineasta consideró presentar una segunda entrega, la cual comenzó a gestarse desde hace unos años, sin embargo no se habló más al respecto.

Hollywood Reporter informa que esto ya será una realidad en la pantalla:

De acuerdo con una publicación de Hollywood Reporter, la película está por ser una realidad y se espera que el director de “El joven manos de tijeras” sea quien esté a cargo del filme. Según el reportaje, Warner Bros anunció que planean comenzar el rodaje en Londres a finales de mayo o principios de junio, pero no se ha establecido el presupuesto, lo que ha generado muchas dudas sí se concretará el proyecto. Esto de acuerdo a información de "sensacine".

Los representantes de Warner Bros y Ortega no han confirmado nada de forma oficial, pero Variety afirma poseer información lo suficientemente verificada como para poder adelantarlo todo.

Ganadora de un Óscar en su momento por mejor maquillaje:

Hay que destacar que la secuela ha estado en proceso y desarrollo en el estudio durante años antes de que la productora de Brad Pitt, Plan B, decidiera hacerse cargo de ella oficialmente en febrero del año pasado.

En su momento Beetlejuice fue un éxito en taquilla y recibió un Oscar a Mejor maquillaje, por lo que sería increíble ver lo que pueden lograr con nuevos efectos especiales.

Una cinta donde Burton explotó su creatividad y espera repetir la fórmula:

La película de “Beetlejuice” de 1998 mezclaba fantasmas con criaturas fantásticas traídas de otra dimensión conocida como “el más allá” y contenía un gran sentido del humor. En ella Tim Burton pudo explotar su creatividad, convirtiéndose en un éxito de la crítica y el público en su momento, recaudando más de 75 millones de dólares en Estados Unidos. El gran triunfo de la cinta terminó generando una serie animada en 1989, varios videojuegos a principios de los 90, así como el estreno de una adaptación musical teatral en Broadway en 2019.

“Beetlejuice”, un personaje que se volvió icónico e inolvidable:

Con el tiempo el personaje de Keaton se volvió parte de la cultura popular, todo un icono y un fantasma al que muchos le llegaron a tomar afecto o lo vinculaban con el ambiente cómico de la cinta, en donde no todo es lo que parece y donde este simpático fantasma también sabía como asustar a los inquilinos de la casa, recordando al filme con gran cariño por el público de esa época.

Jenna como la hija de Lydia Deetz y se rumorea participación de Depp:

Jenna Ortega será una de las protagonistas de Beetlejuice 2. La secuela, que lleva tiempo en desarrollo, confirmó la presencia de Michael Keaton (en el papel principal como el fantasma entrañable que todos conocemos) y Winona Ryder (en su emblemático papel de Lydia Deetz), marcaría el segundo trabajo de la actriz con Tim Burton tras la exitosa Miércoles, todo un éxito en Netflix y un papel que la ha catapultado a la fama. Ortega daría vida a la hija de Lydia Deetz. Por último se rumorea la participación del favorito de Burton, Johnny Depp en la icónica cinta.

A pesar de problemas y contratiempos la cinta comienza a tomar forma:

Sin embargo, la producción de la secuela ha tenido problemas para despegar en varias ocasiones, con ideas que se desarrollaron y no terminaron de encajar y con problemas variados a la hora de contratar a sus estrellas principales. Sin ellas, de una manera u otra, no tendría sentido Beetlejuice 2. Ahora parece que, tras muchos contratiempos, el filme comienza a despegar y poco a poco a tomar forma. Todo parece indicar que el particular fantasma protagonista, no tardara en salir de su tumba. O bien, encontrara la forma de salir de la sala de espera del “más allá”.