Johnny Depp se refugia en Inglaterra lejos del ojo público

Ciudad de México.- Después de la tormenta sale el sol, tal fue el caso de Johnny Depp, que luego de colocarse en el ojo público por meses tomó la decisión de aislarse en Inglaterra.

De acuerdo con la revista People, la residencia que el actor compró en el 2014 se ubica en el campo al suroeste de Inglaterra, está rodeada por jardines amurallados, y cuenta con 12 habitaciones que aparentemente están adornadas con algunas antigüedades que Johnny adquirió en Lincolnshire.

Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en varios lugares y todas significan algo especial para mí”

comentó Depp a la publicación a tan solo 10 meses de haber ganado la demanda por difamación que entabló contra Heard.

“Los británicos son geniales y te saludarán como si fueras un vecino (pero) sin exagerar. No me importa si la gente quiere un autógrafo o una breve charla, pero no cuando tengo un momento privado con mi familia”, señaló el también músico.

Asegura compra casas con sabiduría

Asimismo, Johnny aseguró que no es de las personas que adquieren casas solo por contar con diversas propiedades. “No las tengo solo para decir que las tengo, las tengo para usar y porque son un poco especiales”, expresó.

Por otra parte, al hablar con la revista Somerset Life sobre este tema, Depp dejó ver su agradecimiento con la comunidad del lugar. “Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. No me importa hasta cierto punto, pero a veces se llena demasiado”, destacó.