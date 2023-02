¿Bebé a la vista? Christian Nodal y Cazzu levantan sospechas de embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.-El día de ayer Christian Nodal y Cazzu estuvieron asistiendo a “Premios Lo Nuestro”, el cantante de regional mexicano y la rapera llamaron mucho la atención al aparecer con un estilo “muy dark”, pero también levantaron sospechas por algo muy particular.

Al momento de pasar por la alfombra roja, Nodal se mostró muy atento con Cazzu en todo momento, hasta mencionan que contrató a personal que se encargará de acomodar su vestido al momento de posar para las fotos.

Pero a pesar de compartir sonrisas cómplices, esta parejita protagonizó un momento que en redes sociales ha empezado a especular que ¿Cazzu está embarazada?

Esta especulación se ha dado en redes sociales debido al ver como Nodal tomaba el vientre de su novia al momento de posar frente a la prensa.

Él posteó una romántica instantánea en la que ambos se están mirando a los ojos.

Llamó la atención que cuando Christian pasó a recoger su premio, no mencionó a su novia Cazzu, lo cual está siendo comentado en redes:

"Y la novia esperando que la mencione y no pasó, como que se ve que Nodal no la quiere, no se le ve enamorado como se le veía con Belinda, pero bueno, tiempo al tiempo, por lo menos se miran iguales como que de la misma onda con los tatuajes, ojo no estoy en contra de los tatuajes, para que no empiecen atacarme a los que les cale mi comentario, I'm Just saying", se lee.