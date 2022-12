Beau is Afraid: todo sobre la nueva película de Ari Aster y Joaquín Phoenix

Beau is Afraid es el nuevo nombre de Disappointment Blvd., la nueva película en la que Ari Aster, de Hereditary y Midsommar, y el ganador del Oscar Joaquin Phoenix trabajan juntos.

Phoenix está trabajando en la secuela de Joker, junto a Lady Gaga, y al mismo tiempo se encuentra trabajando en este nuevo proyecto que, de acuerdo con IMDb, es una historia de terror y comedia, donde el actor presenta una nueva transformación que lo deja irreconocible.

En su transformación anterior (como Joker), Joaquin Phoenix dijo que experimentó "sentimientos de insatisfacción, hambre, cierto tipo de vulnerabilidad y debilidad", además de que dijo que la transformación tuvo un impacto fuerte en su salud mental, pero reconoció que todo eso es necesario para poder meterse realmente en la piel de los personajes, así que estuvo dispuesto a hacerlo de nuevo para el proyecto de Aster, quien es uno de los nuevos maestros del terror.

A24 reveló un póster, a continuación, de lo que parece ser el personaje estrella Joaquin Phoenix desde una edad temprana, en pijama.

No hay detalles de la trama en este momento, pero A24 compartió un tweet

donde nos avisa que Beau is Afraid llega el próximo año.

Ari Aster. Joaquin Phoenix. Next year, BEAU IS AFRAID. pic.twitter.com/SuXZgcrfHB — A24 (@A24) December 13, 2022

De qué trata Beau is Afraid

Lo primero que se dijo de la película es que es "un retrato íntimo que abarca décadas de uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos".

Un póster oficial de la película muestra a lo que parece ser la versión infantil del personaje de Phoenix, quien aparece usando una pijama de seda, lo que nos lleva a pensar que la historia va a comenzar con la infancia del personaje y terminará cuando se convierte en un hombre viejo.

De acuerdo con IndieWire, Aster reveló que la película será una pesadilla cómica de 4 horas de duración. El medio también cuenta que Aster dirigió un cortometraje de 2011 también titulado "Beau", aunque no está claro si "Beau Is Afraid" está relacionado con el corto. Ese cortometraje trata sobre "el viaje de un hombre neurótico de mediana edad para visitar a su madre se ve interrumpido cuando misteriosamente le quitan las llaves de la puerta. Posteriormente, es perseguido por una cadena cada vez más siniestra de eventos perturbadores".

Aster también dijo que sus películas siempre van a presentar elementos de trauma, así que podemos suponer que esta película mostrará algunos momentos traumáticos de la vida del protagonista.

Cuándo se estrena esta película

Por ahora solo se sabe que la película, la tercera de la filmografía de Aster,

llegará a los cines en 2023, aunque no se sabe en qué momento exactamente.

La película es una producción de A24, que también está desarrollando la serie The Idol con HBO Max, y el estudio que nos trajo The Whale con Brendan Fraser.

El reparto de Beau is Afraid lo compone:

La película es dirigida por Ari Aster, quien ya nos dio películas como Midsommar y Hereditary, y tendrá como protagonistas a Phoenix, y anteriormente se anunció que la actriz Zoe Lister-Jones (directora de la secuela de The Craft) y Michael Gandolfini, a quien podemos ver como la versión joven de Tony Soprano en The Many Saints os Newark aparecerían junto a él, pero los nuevos reportes solo mencionan a la estrella de Broadway Nathan Lane, Patti LuPone, la nominada al Oscar Amy Ryan y a Stephen McKinley como protagonistas de la película.

Nota creada con información de GQ y Espinof.