Batman venganza y caos

Tijuana BC.- La prensa especializada que ya tuvo acceso a “The Batman”, previo a su estreno este 2 de marzo, solo ha dicho que es una “obra maestra”.

Eso catapulta las expectativas de los cinéfilos que están ansiosos por ver al murciélago quien esta vez estará en la piel de Robert Pattinson.

“The Batman” está en su tramo final, y tras superar un poco la pandemia, uno de sus peores enemigos en estos tiempos que no lo dejaba salir, llegará con una historia más oscura e íntima.

Batman vs Acertijo

En esta historia, el murciélago seguirá a Bruce Wayne peleando por segundo año contra el crimen, mientras se enfrenta al Acertijo, el asesino que tiene bajo amenaza a Ciudad Gótica.

Ahí es cuando Batman descubre una red de corrupción que se vincula a su propia familia durante la investigación, se ve entonces en aprietos y busca nuevos aliados para atrapar a los corruptos, entre ellos el Acertijo.

Según Reeves, esta versión el Acertijo no se basa solo en la idea de retratar a un asesino en serie, pues posee una carga política que se revela con cada una de las pistas que deja, como se ha visto en los avances.

Se esperan sorpresas

En los más de 175 minutos de duración, esta vez sin post-créditos, habrá algunos destellos que puedan asegurarle al espectador que después llegarán sorpresas.

De acuerdo a su director Matt Reeves, la entrega trata de un despertar; sin embargo, el camino para llegar hasta ese punto se ve marcado por la sed de venganza y el caos en Ciudad Gótica.

En esta entrega acompañan a Pattinson, Zoë Kravitz como Selina Kyle o “Gatúbela”, el legendario actor Andy Serkis interpretará a Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo de Bruce Wayne, mientras que un gran aliado de Batman será Jeffrey Wright como el Comisionado James Gordon.

Un sonido único

Las películas no vienen solas, el trabajo alrededor de ella tienen innumerables tintes y uno de ellos es la parte musical, que esta vez corrió a cargo de Michael Giacchino.

El compositor norteamericano, quien tiene en su haber un Oscar, incluyó 29 piezas únicas que conforman el trabajo musical para “The Batman”.

La banda sonora original está disponible en Spotify a Tidal, y pueden acceder a ella ingresando desde este https://lnk.to/TheBatman.

Para saber

-Batman se basará en el año cómic año 1 publicado en 1987

-Tendrá su primera interacción con Gatúbela

-El Acertijo será el villano principal

-Ciudad Gótica será oscura, sucia y de opresión

Auto único

El Batimóvil será uno de los más realistas, muestra un aspecto de auto único, es muy distinto a las películas anteriores

Dato curioso

Batman lleva una armadura en su traje, algo que salta a la vista, esta armadura se asemeja mucho a la armadura de los videojuegos Arkham.

La Controversia

El personaje de Robert Pattison se mostrará más afectado y trastornado por la muerte de sus padres, lo que lo lleva a una venganza en Ciudad Gótica.

No se verá a Joaquín Phoenix como Joker, pues no tiene nada que ver el personaje de ese spin off con este Batman.