Bárbara de Regil ve por primera vez la nieve y esta fue su reacción

CANÁDA.- Bárbara de Regil es una de las ‘influencers’ que más fama ha tomado en los últimos años, gracias a su carisma y los mensajes motivacionales que brinda en sus redes sociales para sus millones de seguidores.

Sin embargo la actriz ha sido víctima de señalamientos y fuertes críticas en redes sociales, por declaraciones que ha hecho, en más de una ocasión ha recibido hasta amenazas de muerte.

Hace unas horas Bárbara por medio de su cuenta de Instagram compartió el momento en el que vio por primera vez la nieve y es que declaró para sus fanáticos que nunca había tenido la oportunidad de vivir algo así.

Fue tan larga el viaje que la artista se desesperó que incluso se bajó en a carretera, para tomarse algunas fotografías, entre ellas una muy romántica dándole un beso en la boca a su esposo Fernando.

Hermanitas y hermanitos estoy llorando mi primera vez en la nieve”

La actriz reveló que también iba a lado de su mama y su hija, quienes estaban también muy emocionadas ante esta nueva aventura, ademas admitió que son las encargadas de tomarle las fotografías en los viajes.

Además Bárbara compartió el momento en el que su mamá sufrió un “accidente”, mientras conocían la ciudad y es que al parecer había tanta nieve que terminó por resbalarse hasta el suelo.

Bárbara de Regil reveló haber sufrido depresión por los ataques en redes sociales

Después de varias polémicas y volverse tendencia en redes sociales, Bárbara de Regil admitió haber tenido depresión, debido a las fuertes críticas que ha recibido durante los últimos años.

“Hace tres meses me dio una depresión muy fuerte, no quería comer, no quería dormir, estaba grabando de lunes a sábado, un rollo. Fueron las agresiones en las redes, porque ahí sí me amenazaron de muerte a mí y a mi hija. Después sacaron notas de que yo tenia ya seguridad privada, cuando yo he tenido seguridad desde que estoy con Fer”, dijo Regil.