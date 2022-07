Bárbara de Regil se equivoca y se sube a otro vehículo que no es suyo

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las 'influencers' con mayor popularidad en redes sociales, gracias al contenido motivacional que diariamente comparte con sus seguidores un sin fin de consejos para que mejoren su estilo de vida.



Además la actriz es reconocida por tener una de las figuras más envidiables del espectáculo, resultado del esfuero y disciplina en las rutinas diarias que suele realizar desde casa o en gimnasio.



Hace unas horas la 'influencer' compartió un video muy gracioso a través de su cuenta de Instagram, donde al aparecer habría cometido un error a lado de su esposo Fernando Schoenwald.



En el video se puede ver que Bárbara se encuentra en el interior de su vehículo mientras le dice a su pareja que se subieron a otor vehículo que no les pertenecía, pero se habrían confundido al verla.

Nos subimos a una camioneta que no era nuestra, literal me subí y me senté y el chofer me dijo perdón señorita no es su coche", escribió en la publicación.