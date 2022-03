Bárbara de Regil se elimina tatuaje que se realizó en su adolescencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha convertido en una de las ‘influencers’ más famosas del país, también se ha encargado de motivar a sus millones de seguidores en mejorar su estilo de vida.

No cabe duda que la actriz tiene una de las figuras más “envidiadas” del medio del espectáculo, pero todo ha sido gracias a sus hábitos alimenticios y su pasión para hacer ejericcio lo que le ha permitido mantener sus curvas.

Sin embargo Bárbara también es una de las figuras más activas en sus redes sociales donde constantemente se encuentra en contacto con sus fanáticos, donde suele compartir parte de su día a día.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, publicó una grabación en la que dio a conocer que acudiría a un trtamiento de láser para poder eliminar uno de sus tatuajes que se realizó cuando era adolescente.

Quitándome el tatuaje” se puede leer en la publicación.

La artista reveló a sus fanáticos que llevaría varias sesiones para poder borrar por completo el tatuaje de estrellas que se habría realizado cuando apenas eres una joven, pero al parecer le dejó de “gustar”.

Durante la grabación se puede ver como Bárbara manifestó su dolor, a pesar de que le pusieron anestesia para poder eliminarlo, sin embargo la actriz admitió que todavía le faltan 8 sesiones más para terminar.

Hay que recordar que Bárbara a sus 16 años fue cuando se convirtió en madre de Mar de Regil, esto implicó a que tuviera que trabajar muy joven y superarse para poder salir adelante, pero nunca se imaginó que sería un icono en la televisión.

Bárbara de Regil quiere ser contratada por su talento y no por su fama

Para la actriz siempre ha sido importante que sea reconocida por el trabajo que ha hecho como actriz en la televisión y cine, que después se ha convertido en ‘influencer’ pero no por eso debiera ser “contratada” en proyectos actorales.

No me gusta, porque sí soy influencer, pero soy actriz primero, o sea, lo del influencer se me dio naturalmente, no lo busqué, pero primero se actriz, entonces no, no está padre que te contraten por eso, y yo creo que lo que importa es el talento, nunca me ha pasado y yo creo que sí, me ofendería un poco que dependa de los seguidores, pese a que tengo muchos, sí sería como… ¿mi trabajo actoral es el que importa?, ¿cómo lloro?, ¿cómo hago las escenas?, sí me ofendería” dijo en entrevista de Sale el Sol.