Bárbara de Regil rompe en llanto por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las ‘influencers’ con más prestigio y reconocimiento en el país, gracias a la manera en que ha buscado motivar e inspirar a sus fanáticos para que mantengan un estilo de vida saludable.

La también actriz se ha caracterizado por que en cada una de sus publicaciones brinda mensajes de aliento e invita a sus seguidores a practicar el amor propio para convertirse en la mejor versión de si mismos.

Además quien sigue cada uno de sus pasos es su hija, Mar de Regil, con quien incluso ha llegado a brindar clases de ejercicio virtuales, para que todos sus fanáticos puedan realizarlas desde sus casas.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Bárbara de Regil se dejó ver en lágrimas, después de ver el emotivo mensaje que le había hecho llegar su hija por medio de un trend de la plataforma de TikTok.

La artista publicó el video que grabó su hija en el que aparece diciendo que prácticamente la persona más importante de su vida era su mamá, es por eso que Bárbara apareció llorando frente a las cámaras.

ERES MI MUNDO SIEMPRE VOY A ESTAR PARA TI EN TODOOOOOOOO #bff I’m your mom , I love you more than anyone and you are my friend like my sister” escribió en la publicación.