Bárbara de Regil reveló quién es el padre de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se ha convertido en los últimos años una de las ‘influencers’ más queridas por parte de sus millones de seguidores, gracias al contenido que busca motivar desde horas muy tempranas del días.

En más de una ocasión la actriz se ha sincerado y ha declarado que fue a sus 16 años que se convirtió en madre soltera, debido al abandono de su pareja tuvo que buscar trabajo y salir adelante por su hija.

Pero hasta el momento se ha desconocido la identidad del padre de Mar de Regil, por su parte la actriz ha sido muy firme y simplemente se ha dedicado a hablar de todo lo que cambió su vida cuando se convirtió en madre.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, fue que la actriz realizó la dinámica de preguntas y respuestas en las que dio a conocer muchas dudas que tenían sobre su vida personal, entre ellas quién era el padre de su hija.

Debido a las preguntas continuas, Bárbara de Regil decidió romper el silenció y reveló que quien es su padre legalmente es su esposo Fernando Schoenwald que se ha hecho cargo de ella desde que la conoció.

Aquí está: oficialmente mar es Schoenwald” escribió la actriz

Y es que ya en otra ocasión Bárbara había revelado que fue su pareja quien habría tomado la decisión de adoptar a su hija de manera legal, incluso es tan buena la relación entre ellos que se llegaron hacerse un tatuaje juntos.

Mientras que otro de sus fanáticos le preguntó si mantenía un sueño “frustrado” a lo que Bárbara respondió que ninguno, debido a que considera que “lo que es para ti” al final siempre sucede.

Bárbara de Regil estalló ante comentarios obscenos

Hace un par de semana sque Bárbara reveló que cuando iba camino al gimnasio, sin vehículo, un conductor apareció en su camino y comenzó a gritar obscenidades que la terminaron por poner nerviosa y vulnerable, sobre todo por la seguridad del país.

"Me da mucho coraje sentirme fragil, como vista, pero en ese sentido yo se que de pronto me ven porque dicen ahi va Bárbara me caga o la amo, pero por otro lado” comentó la artista.