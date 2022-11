Bárbara de Regil reveló lo que haría si llega a descubrir la infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil sin duda es una de las actrices más influyentes de redes sociales donde se ha dedicado a crear contenido para motivar a sus fanáticos a tener un mejor estilo de vida.

La artista suele ser muy activa en sus redes sociales donde constantemente hace actividades para mantenerse en contacto directo con cada uno de sus fanáticos que han apoyado su carrera.

En esta ocasión abrió una caja de preguntas, para que sus seguidores le cuestionaran lo que quisiera saber de su vida, es por eso que uno de ellos que se atrevió a preguntarle que si cómo reaccionaría ante una infidelidad.

Por su parte Bárbara de Regil reveló que aunque seguramente sería dolorosa una traición al final lo agradecería, porque le comprobaría que su “pareja” no le es fiel y sería mejor separarse.

Agradecería. Ya terminó me enseñó, claro que me dolería la traición pero me enseñó quien es realmente. No me es leal” se puede leer en la publicación.