Bárbara de Regil recuerda a su mascota a un año de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil sin duda es una de las actrices más importantes de la televisión mexicana, pero también se ha vuelto popular en redes sociales por su contenido motivacional.

Sin embargo no todo ha sido “perfecto” para la artista, sobre todo porque hace un año vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al tener que decirle adiós para siempre a una de sus mascotas.

Por medio de su cuenta de Instagram la actriz compartió una serie de historias para recordar aquellos días donde llegó a sufrir y que por supuesto hasta el momento sigue echando de menos a su perrita que se llamaba ‘Nala’.

En una de las fotografías que dio a conocer Bárbara se le puede ver llorando mientras se encuentra en el interior de la veterinaria donde atendieron a su perrita en sus últimos momentos.

No te olvido ni un sólo día desde que te fuiste, hoy hace 1 año, Teamo nala” se puede leer en la publicación.

Además Bárbara de Regil agregó que en ocasiones sentirse “mal” por algo es inetible y es importante fluir, para ella es importante compartirlo debido a que en redes sociales está lleno de “cosas bonitas” y es importante en ocasiones mostrar la “vulnerabilidad”.

Hay que recordar que la mascota de la actriz lamentablemente perdió la vida después de que se comiera veneno, debido a que en la casa de Bárbara unos fumigantes se equivocaron al ponerlo en el jardín.

Bárbara de Regil “estalla” contra stylist

A través de redes sociales que Bárbara de Regil a través de sus historias compartió su molestia sobre una persona que le habría quedado mal con el vestuario que utilizaría en un evento importante.

"El caso es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación, literal yo la busqué a ella desde el 22 de septiembre osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes” comentó Bárbara.