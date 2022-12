Bárbara de Regil reveló estar triste por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más influyentes en redes sociales, donde se ha dedicado a compartir contenido motivacional a sus fanáticos.

Actualmente la actriz se encuentra radicando temporalmente en Los Cabos, donde se encuentra grabando su primer protagónico en la telenovela “Cabo” el cual ha sido un total éxito.

Sin embargo la para la ‘influencer’ esto ha implicad un sacrificio muy grande porque ha tenido que separarse temporalmente físicamente con sus seres queridos, con quien constantemente convive.

Bárbara de Regil compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a su pareja e hija, a quienes reveló que echaba de menos, porque su trabajo actual ha implicado que no esté en casa de manera presencial.

Los extraño y los amo, me siento tan lejos de ustedes, de verdad que me bajonea mucho como no pasar Navidad, me gusta ver mucho el árbol en mi casa y pasar como que estas fechas allá y voy a estar casi todo el mes allá” comentó la actriz.