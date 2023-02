Barbára de Regil revela que Jennifer Lopez le “copió”

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil a pesar de ser una de las actrices más famosas del momento, ha sobresalido como ‘influencer’ gracias a los videos diarios motivacionales que le brinda a sus fanáticos.

La actriz suele ser muy activa en sus redes sociales donde diariamente comparte desde sus rutinas de ejercicio, hasta los momentos que llega a pasar a lado de su familia.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram en la que compartió una fotografía donde dio a conocer a sus seguidores que la reconocida artista Jennifer López le había “copiado”.

Hace unos días que se reveló que JLo y Ben Affleck se habían tatuado sus iniciales, es por so que Bárbara recordó su tatuaje también con las iniciales de su esposos Fernando Schoenwald.

@jlo nos copio jajaj Fer y yo también tenemos nuestras iniciales, románticos los muchachos” se puede leer en la publicación.

Evidentemente Bárbara hizo esta confesión en tono “gracioso” como de broma pero aprovechó para dejar ver con zoom como había quedado el tatuaje de ella y su pareja.

Hay que recordar que Bárbara mantiene una de las relaciones más estables del espectáculo y en más de una ocasión ha dejado en claro que cada día está más enamorada de su esposo.

Bárbara de Regil explica polémica de Twitter

Hace un par de meses estuvo en titulares de noticias, debido a un tuit que supuestamente ella lo había escrito donde se lee que era mejor compañía los heteros que los gays, pero era un meme y no algo que la actriz había escrito.

"Esto que está aquí yo no lo escribí y me da pena aclararlo porque siento que estoy pen”#$3 la inteligencia de muchos sobre todos los reporteros que se me hace que hacen un trabajo muy padre muchas veces” comentó la actriz.