Bárbara de Regil quiere ser contratada por su talento y no por su fama

Ciudad de México.- Bárbara de Regil expresó su preocupación acerca de las especulaciones sobre las ofertas que suponen, tienen los artistas como ofertas de trabajo debido al éxito y seguidores que tienen en sus redes sociales.

No me gusta, porque sí soy influencer, pero soy actriz primero, o sea, lo del influencer se me dio naturalmente, no lo busqué, pero primero se actriz, entonces no, no está padre que te contraten por eso, y yo creo que lo que importa es el talento, nunca me ha pasado y yo creo que sí, me ofendería un poco que dependa de los seguidores, pese a que tengo muchos, sí sería como… ¿mi trabajo actoral es el que importa?, ¿cómo lloro?, ¿cómo hago las escenas?, sí me ofendería”

Dijo la artista en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Pese a este escenario, De Regil aseguró que no le molesta que la gente solo la reconozca por lo que ha hecho en las distintas plataformas digitales. “No, la verdad que no, abrí mi gama, no me importa, si hay algunos que el ejercicio y Bárbara y es que Bárbara es mamá, Bárbara es actriz, yo soy una mujer que abre las puertas para todo y me gusta aprender de todo y ser de todo… porque hay gente que me ve en la calle y me dice ‘tú eres la del TikTok’, hay gente que me dice ‘tú eres Rosario Tijeras’, gente que me dice ‘tú eres la de sonríe’, sabes, o sea, todo y yo sí, soy la de TikTok, soy la de sonríe, sí”.

No le molestan memes

De la misma manera, Bárbara confesó que no le molesta los memes que hacen con su imagen. “Siempre lo he tomado con humor, porque es con humor, porque un día entendí, a mí me mandan memes de alguien más y me río, y no lo tomo, no la odio no nada, pero te da risa, es que dices ‘sí claro’, entonces es lo mismo”.

Por último, la actriz aseguró que en su caso no hay diferencia cuando realiza proyectos en Hollywood o en México, esto debido a que recientemente trabajó en la Unión Americana junto a Omar Chaparro.

“Increíble, para mí trabajar en México o en Estados Unidos es increíble, las dos, a mi lo que me gusta es trabajar, es lo único que me gusta, es lo único que me apasiona, no me importa si es aquí o en Estados Unidos, en Madrid, donde sea, trabajar, hacer lo que me gusta, hacer un buen proyecto, siempre es padrísimo, no es que en Estados Unidos eres más feliz, ¿sabes?, siempre que sea un buen proyecto da gusto”, remató.