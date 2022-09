Bárbara de Regil habla sobre los trabajos que ha rechazado

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil desde hace un par de años que se ha convertido en una de las ‘influencers’ más importantes del país gracias al contenido que ha creado para motivar a sus seguidores en su día a día

Además la actriz en más de una ocasión sus declaraciones han causado polémica, debido a que su figura es una de las más envidiadas en el medio del espectáculo en el que muchos han señalado que su abdomen está “operado”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la también ‘influencer’ realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores donde los invitó a que le preguntaran de su vida.

Uno de ellos le cuestionó si llegaba a aceptar cualquier proyecto profesional que le ofrecieran a lo que ella respondió que en ocasiones había proyectos que no le gustaban y evidentemente no los acepta.

No tengo que aceptar todo lo que llega a mi. A veces hay proyectos que no me gustan y no los hago” comentó la actriz.