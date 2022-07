Bárbara de Regil expresa que campaña de desprestigio no opacó a su proteína

Ciudad de México.- La actriz Bárbara de Regil aseguró estar teniendo un buen momento en relación a las ventas de su proteína después de que el año pasado su producto se viera envuelto en controversia por presunto engaño.

Tras los señalamiento del nutricionista Aries Terrón, sobre el contenido de su producto después de un análisis, es que la artista se puso en la mira de las críticas.

A un año de la situación, Bárbara se expresó sobre el tema en su reciente encuentro con los medios a su salida de Televisa y contó:

Hubo campaña sucia en contra de mi proteína, por parte de la “competencia”, pero por parte de Cofepris no hubo ninguno, mi proteína está a la venta, y ahora está a la venta en Estados Unidos, la FDA, todo pasó perfecto, entonces más bien aquí mi proteína fue la más vendida, es la más vendida en Mercado Libre, y ahí hubo, perdón, pero mucha envidia”

Confió en su producto

De la misma manera, Bárbara manifestó que desde un inicio sabía que su producto tenía los elementos que ella decía y por eso lo defendió con uñas y dientes.

“Y está bien, respeto el juego de cada quien, también yo me la jugué al salir y decir que mi proteína no tiene azúcar, no tiene gomas, mil cosas, es la verdad, no lo tiene, pero obviamente muchos hicieron así de ‘la mía sí, ¿cómo te apago?’, pero a mí nadie me apaga, porque nací para brillar”, destacó.

Finalmente, la intérprete aseguró que ninguno de sus enemigos pudo perjudicarla. “A mí nadie me daña, la única que puede dañar mi imagen soy yo misma, y al producto tampoco, porque el producto es de súper de calidad, tan es así que pasó la FDA, pasó la aduana y está en Estados Unidos, y de hecho vendo más en Estados Unidos que en México, me va mejor allá gracias a Dios”, remató.