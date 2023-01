Bárbara de Regil explica polémica de Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en los últimos años ha logrado posicionarse como una de las actrices con mayor influencia en las redes sociales, aunque en repetidas ocasiones ha llegado a estar envuelta en polémicas.

Hace unos días la actriz estuvo en titulares de noticias, debido a un tuit que supuestamente ella lo había escrito donde se lee que era mejor compañía los heteros que los gays.

La ‘influencer’ en su momento ya lo había aclarado pero al parecer el ‘hate’ que ha recibido muy fuerte que decidió reaparecer en sus historias y volver a tocar el tema de lo que realmente pasó.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil compartió en sus historias un video en el que reiteró que ella no había escrito ese tuit, que jamás lo haría por su manera de ser y pensar.

Esto que está aquí yo no lo escribí y me da pena aclararlo porque siento que estoy pen”#$3 la inteligencia de muchos sobre todos los reporteros que se me hace que hacen un trabajo muy padre muchas veces” comentó la actriz.

Bárbara de Regil lamentó que todo se hiciera tan grande porque se ha dado cuenta que hay reporteros que le han preguntan a otros artista de su opinión sobre lo que había “escrito” la actriz.

La artista agregó que seguramente es un meme o utilizaron photoshop, además siempre ha mantenido una línea de amor y respeto que no tendría razones para hacerlo, pero lamenta que el público lo crea.

Bárbara de Regil aparece “irreconocible”

Hace un par de semanas que la actriz después de muchos años y por primera vez se había hecho un radical cambio de ‘look’ para su nuevo proyecto, que consistió en cortarse el cabello hasta los hombros.

"Sería fácil lo MÁS ! Decirles me siento increíble con este cambio ( q tuve q hacerlo por trabajo ) y me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes , piensas q la vida de los demás es perfecta y que TODO es felicidad y NO . LA neta . Me cuesta traer el pelo tan cortito - No voy a mentir , nunca voy a mentir , ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal , no , la vdd no me siento yo “ fue parte de lo que escribió la actriz.