Bárbara de Regil defiende su proteína

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se pronunció sobre las acusaciones de fraude y hostigamiento por parte de un nutriólogo, que exhibió su proteína “Loving It” como un fraude.

En un video de junio del año pasado, el youtuber Aries Torreón mandó a analizar la proteína a un laboratorio químico acreditado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los resultados mostraron que el producto contiene 180 miligramos de hierro, lo que es una dosis que supera el 1000% de la ingesta diaria recomendada, lo que puede provocar todo tipo de problemas de salud.

Debido a esto, es que Aries denunciaría que la actriz lo acosa y hostiga a él y su familia, obligándole a tomar medidas para garantizar su seguridad.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

BÁRBARA DE REGIL COMPARTE TESTIMONIOS

Pese a esta declaración y que otros nutriólogos apoyan el diagnóstico de Aries, Bárbara utilizó sus historias de Instagram para compartir testimonios de clientes satisfechos con la proteína.

Mi testimonio sobre el reto de quema de grasa, uno conoce su cuerpo y sus límites. El reto lo hice dos veces y me ayudó muchísimo a llegar a ese punto que no había llegado, obviamente comiendo saludable”, dijo la actriz.

“Si tú no has visto resultados, estas haciendo algo mal. Uno, te cuidas le lunes a jueves, pero el viernes te das el atascón de tu vida como si no hubiera un mañana, pues eso está mal”.

Hasta el momento, no se ha pronunciado directamente sobre las acusaciones de hostigamiento y fraude.