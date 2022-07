Bárbara de Regil confiesa que llegó a odiar a su madre por no querer cuidar a su hija para irse de fiesta

MÉXICO.- La famosa influencer Bárbara del Regil nuevamente está dando de que hablar en las redes sociales, pues confesó que dio a luz a Mar cuando ella aún era muy joven y llegó a odiar a su madre por no querer cuidarle a la hija para irse de fiesta.

Mediante un programa de televisión confesó que en su momento no entendía a su mamá por lo que agradece que siempre se haya negado a cuidarle a su hija, pues así hizo que se hiciera más responsable.

"Mi mamá me ayudo mucho porque no me ayudaba con la niña, entonces yo le decía, mamá es que hay una fiesta ¿me la cuidas?, y me decía que no y yo la odiaba y eso me hizo más apegada a Mar". dijo en el programa.

Recordemos que Bárbara es una gran actriz mexicana y ha realizado desde conducciones hasta actuar en series de acción y se ha ganado el cariño del público, aunque también asegura tiene muchos haters.

Cabe mencionar que Bárbara también reconoció que no se engancha con los malos comentarios que hacen de ella, pues se lleva envuelta en polémicas en las redes sociales, pero aun así logra sobrellevar el hate y enfrentar el trago amargo.

