Bárbara de Regil aclara que no tiene una relación con otra mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las actrices más influyenetes en los últimos años, debido a que se ha dedicado a compartir contenido motivacional para sus fanáticos.

Sin embargo la artista en más de una ocasión ha estado envuelta en polémicas ha llegado a ser “criticada” por sus declaraciones o incluso se ha llegado que su abdomen podría ser resultado de una “cirugía”.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Bárbara de Regil evidenció la noticia de un medio que dio a conocer que se había “besado” con su compañera, María Chacon, con quien se encuentra realizando nuevo proyecto,

En la grabación ambas actrices aparecieron frente a la cámara y comenzaron a fingir y jugar sarcásticamente la situación, dando entender que mejor mantendría en secreto lo sucedido.

No crean chismes, yo creo que ya no saben que inventar, ponganse a trabajar, yo amo a María es mi hermana y no tenemos una relación”.