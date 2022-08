Bad Bunny comentó cómo fue el trato de Brad Pitt durante el rodaje de Tren Bala

Bad Bunny relato su experiencia de cómo es trabajar con Brad Pitt en el proyecto de thriller de acción “Bullet Train (Tren bala)”.

En los avances de la cinta se muestra que su personaje es uno de los asesinos que se enfrenta con Brad Pitt, por lo que el artista con nombre de pila Benito Antonio Martínez Ocasio, reflexionó sobre los ideales que tenía desde niño y la forma en que ha ido alcanzándolos a tal grado de rodar una cinta con el actor de Hollywood.

Cuando sueñas despierto y trabajas fuerte por ello se pueden cumplir. Sigo siendo un chamaquito soñador, trabajando en Puerto Rico, con muchas ganas de triunfar y de hacer todo lo que tenía en la mente”, dijo el intérprete de música urbana en entrevista para el programa Ventaneando.

El reto más grande

Al ser cuestionado sobre si fue un desafío muy grande el rodar una escena con el ex de Angelina Jolie, Bad Bunny confesó: “Yo creo que el reto más grande es poder cumplir con la expectativa de lo que requiere la escena y no dañarla, como dice uno, pero yo soy alguien que, exactamente, me gustan los retos. Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos, todo el mundo, el ambiente de trabajo era de lo más lindo, el director, Brad Pitt también, en todo momento me llevaba de la mano, paso a paso y me hicieron sentir muy seguro”.

De la misma manera, el artista recalcó que siempre recibió buenos tratos en dicho proyecto. “Terminé disfrutándolo, no sentí ningún tipo de presión, antes de comenzar sí la tenía, pero ya estando ahí, vi como todo se estaba dando, pues ya era todo disfrutándomelo y dando lo mejor de mí”.

Pero al hablar de la fama y si esto ha producido un tipo de cambio en su conducta. El llamado “Conejo Malo” aseguró: “A mi me gusta hacer esto, esto es mi pasión, hacer música, darle a lo que la gente quiere y que disfrute, yo sigo siendo la misma persona, nunca he cambiado porque como he dicho anteriormente, la persona que soñó todo esto es Benito, Benito es el que tenía este sueño, Benito era el que quería esto, y ahora que lo he logrado, sería injusto que cambie de persona y cambie mi forma de ser”.

Finalmente, el intérprete de “Me porto bonito” se dijo feliz debido a que Tren bala no será su única incursión en el séptimo arte. “Hay otro reto que viene por ahí, estamos ya preparándonos, no puedo dar muchos detalles de eso, pero es otra oportunidad que tengo y espero aprovecharla al máximo y dar lo mejor de mí como siempre”.