Brad Pitt reacciona a la actuación de Bad Bunny en Tren Bala

ESTADOS UNIDOS.- A días del estreno de 'Tren Bala', el protagonista de la película Brad Pitt habló acerca de como fue trabajar con Bad Bunny quien también forma parte del elenco de la película.

Recientemente a través de una entrevista el famoso actor comento que el reggaetonero "se avienta con todo" y afirmo que las escenas que hizo con él fueron divertidas y muy realistas.

“Bad Bunny se avienta con todo y no duda las cosas. Cuando me avienta en el bar y me apuñala en la escena, no se la pensó para nada, todo fue muy realista y es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también”, indicó.

También comento que disfruto hacer todas las escenas con él y son las que más 'resaltan'

Bad Bunny interpretará a ‘El Lobo’ en ‘Tren Bala’, un asesino a sueldo que busca venganza por el asesinato de su novia. Esta cinta será el debut como protagonista en la pantalla grande del reggaetonero, pues recordemos que tuvo un pequeño cameo en la película ‘Rápidos y Furiosos 9’.

Aparte de Brad Pitt, el puertorriqueño compartirá créditos con Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, entre otros actores de renombre. La cinta se estrenará el próximo 3 de agosto en México, mientras que, en Estados Unidos, se estrenará el 5 de agosto.