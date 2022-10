¡BTS regresó con concierto gratuito en línea!

BUSAN, Corea del Sur.- La agrupación surcoreana BTS ha ofrecido el concierto más grande de toda su carrera este mismo 15 de octubre en la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, Busan.

El evento fue organizado en apoyo a la nominación de Busan para ser la sede de uno de los eventos sociales más importantes del planeta: la Expo World 2030. Dado a estas circunstancias, el concieto fue completamente gratuito e incluso fue transmitido a todo el mundo por medio de Weverse, Zepeto y Naver Now.

El concierto dio inició con la explosiva "Mic Drop" para luego dar paso a la interpretación de una canción nunca antes interpretada en vivo titulada "Run BTS". Los integrantes vestían de negro y se veían muy emocionados de volver a un escenario.

Los fans no pudieron evitar hacer tendencia todo lo relacionado al concierto

Los "ARMY", como se hacen llamar las fans del grupo, que veían la transmisión no evitaron compartir su emoción en redes. Haciendo tendencia cada movimiento del grupo. En el caso de los afortunados que pudieron verlos en vivo, un video que circula por redes sociales muestra como los gritos del público se logran escuchar fuera del estadio.

Entre el repertorio de canciones que interpretaron se encuentran "Zero o 'clock", "Save me", "Fake Love", "Butterfly", "Cypher PT 3: Kller", entre otras. Los integrantes J-Hope, RM y Suga enloquecieron a los espectadores con su energía y sus versos de rap.

Para el 'encore', BTS se cambió de vestuario por uno con todos blancos y rosa pastel para interpretar sus éxitos más conocidos como "Dynamite", "Boy With Love" y "Butter". Sin embargo, la últma canción fue "Yet to come", su más reciente sencillo.

