¿BTS tendrá que hacer servicio militar "obligatorio"?

ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda que la reconocida banda musical BTS actualmente se ha posicionado en una de las más conocidas y queridas por sus fanáticas a nivel mundial.



Pero según el portal de The San Diego Union Tribune podrí estar atravesando un nuevo reto y tener que cumplir con su servicio militar obligatorio; sin embargo, sus seguidoras han insinuado que debería de haber excepciones.



Fue Lee Ki Sik, comisionado de la Administración de Personal Militar, que este viernes dijo a legisladores que “deseaba” que cada uno de los miembros de la agrupación cumplieran con sus obligaciones como ciudadanos.



Por si fuera poco, el ministro defensa, Lee Jong- sup también habló del tema durante una reunión de comité parlamentario donde el ministro de cultura, Park Boo Gyon podría hacer oficial su postura sobre el tema.



Actualmente, uno de los temas más controversiales es si el grupo musical tendría que acudir al ejército para realizar su servicio y quien podría estar próximo de cumplirlo es Jin que llega a los 30 años en diciembre.



Según la ley que establece Corea del Sur, los hombres entre 18 y 21 años, deben cumplir sus respectivos servicios militares; sin embargo, la ley también ha establecido sus excepciones como deportistas, músicos y bailarines.



¿Podría BTS salvarse de realizar su obligación como ciudadanos?



Aunque el gobierno pudiera intervenir para ofrecerle a la banda esa excepción especial, hay muchas especialidades que no se incluyen en esta lista, es por eso que ha desatado todo una controversia del tema.



Fue en agosto pasado que Lee dijo que si los cantantes de BTS llegaban hacer el servicio, todavía podría ensayar y acompañar a la banda en sus presentaciones y giras fuera del país.