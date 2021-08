BTS promete no dejar los escenarios y sueña con un Grammy

Ciudad de México.- Con la promesa de seguir haciendo "lo que hacemos mejor", la agrupación surcoreana BTS, una de las más exitosas del momento, sigue celebrando la música y promete representar con honestidad a la generación a la que pertenecen en su próxima colaboración con la ONU, según detallaron este viernes a Efe.



Sin tocar el tema del servicio militar, que algunos de los integrantes tienen que cumplir en su país y es un tema que preocupa a sus millones de seguidores, la agrupación comparte en una entrevista escrita para Efe que sus planes son continuar haciendo música y reencontrarse con su público.

Vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta y lo que hacemos mejor que es la música y estar en el escenario

Asegura Jin.



"Si la situación lo permite, nos encantaría hacer un concierto enorme con miles de personas de todo el mundo", añade Jimin.



Entre los sueños que todavía no cumplen y añoran, se encuentra un Grammy luego de haber estado nominados como Mejor interpretación de pop de dúo o de grupo en la última edición.



"Esperamos que el próximo año podamos ganar alguno", dice V.



Su deseo no se ve muy lejano, pues la agrupación ha logrado obtener récords que solamente artistas como Michael Jackson habían alcanzado.



En los últimos 12 meses la banda ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones en plataformas a nivel global, y "Permission to Dance" es el cuarto sencillo que la banda ha podido posicionar en el número uno de la lista de Billboard Hot 100.

Ante la ONU



El pasado julio, los miembros de BTS fueron elegidos por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, como "enviados presidenciales para las generaciones futuras y la cultura".



"Estamos discutiendo aún cómo vamos a participar este año en el evento (de la ONU), pero queremos compartir lo que ha sido nuestra experiencia como jóvenes de la generación actual y mandar un mensaje significativo a futuras generaciones", asegura RM, el líder de la agrupación.



Esto coloca a la banda como representantes de su país en la tarea de concienciar a nuevas generaciones y esparcir mensajes de temas urgentes como el desarrollo sostenible.



Dicho título los llevará a diversas conferencias internacionales entre ellas la del próximo 14 de septiembre en la sesión 75 de la Asamblea General de la ONU, organismo con el que ya habían participado anteriormente.



"Nos sentimos honrados y con un profundo sentido de responsabilidad (al respecto)", añade RM.

Todos a bailar

Desde su debut en 2013, la agrupación conformada también por V, Jungkook, Suga, Jimin, Jin, RM y J-Hope, se ha caracterizado por esparcir mensajes de esperanza, paz y amor ante los tiempos adversos por los que atraviesa el mundo.



Es quizá parte de ese discurso, aunado a su talento para el canto y el baile, lo que los ha convertido en un fenómeno global al ganar adeptos de todas partes del mundo, a quienes llaman "army" (Ejército).



"Donde quiera que haya 'army', nuestra especial relación se mantendrá intacta", asegura Jungkook al respecto y añade que le encantaría poder regresar a Latinoamérica.



Recientemente la banda fue elogiada por la inclusión de lenguaje de señas en el video de su canción más reciente "Permission to Dance", y en redes se hizo viral la reacción de jóvenes sordomudos al sentirse incluidos en el trabajo de los surcoreanos.

Queremos compartir nuestro mensaje a través de la música y tener un impacto positivo en nuestros escuchas y esperamos seguir extendiendo el alcance de forma gradual

Explica Suga.



"Permission to Dance", además es un himno a la juventud, la libertad y a la posibilidad de no tener límites ni miedo cuando se trata de ser tu mismo.



El tema también es parte del "challenge" (reto) que la plataforma de "Youtube Shorts" está impulsando hasta el 14 de agosto, en donde los integrantes invitan a sus seguidores de todo el mundo a grabar un video de 15 segundos en donde muestren los pasos más representativos de la canción.



"Con este reto queremos que todo el mundo baile en conjunto, y estamos viendo a mucha gente del mundo siendo parte de esto por lo que nos sentimos agradecidos. Estamos disfrutando mucho de ver a la gente bailar y esperamos que nos sigan mandando sus pasos", menciona J-Hope.



La agrupación elegirá sus participaciones favoritas para después hacer un video recopilatorio de ellas, anotándose un nuevo éxito con el público, mientras sueñan con conquistar el Grammy.