"Avatar: La Leyenda de Aang" tendrá otro live-action a cargo de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO. – "Avatar: La Leyenda de Aang" sin duda alguna es una de las series animadas más recordadas, pues desde que inició su transmisión en Nickelodeon en 2005 se convirtió en un éxito a lo largo de sus tres temporadas.



Y si bien, ya existe una película live-action de la serie, ésta fue catalogada como “un desastre” por los críticos y el público en general, por lo que Netflix, luego de obtener los derechos de la serie creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, se dio a la tarea de poner en marcha un nuevo proyecto debido al actual incremento en la popularidad de la serie.



Si bien, en un principio se había dado a conocer que DiMartino y Konietzko participarían en el proyecto, la plataforma de streaming reveló que ambos abandonaron la idea a finales del 2020 debido a ciertas “diferencias creativas con el estudio”, informan los medios.



En un anuncio conjunto para la serie, Netflix dijo que se comprometían a respetar nuestra visión para este recuento y apoyarnos en la creación del show. Desafortunadamente, las cosas no han sido como esperábamos. Ha sido la decisión profesional más dura que he tomado y ciertamente no una que haya hecho a la ligera, pero era necesario para mi felicidad y mi integridad creativa”, informó DiMartino.