Autoridades suspenden asilo tras denuncias por maltrato hechas por Thalia y Laura Zapata

ESTADO DE MÉXICO.- Cada vez están más cerca de llegar a un buen final la historia de terror que han vivido varias personas de la tercera edad albergadas en un asilo en el Estado de México, entre ellos, la abuelita de Laura Zapata y Thalia, quienes alzaron la voz para denunciar el maltrato al que fueron expuestos en la casa de descanso.

A decir de Laura Zapata el albergue "Le Grand Senior Livings" no es nada barato, se perfila como uno de las casas de descanso más exclusivas de México, llegando a costar 800 mil pesos la inscripción y exigiendo una mensualidad de 100 mil pesos.

A sus 103 años, doña Eva Mange presentó varias escaras en la piel que aún no sanan, por lo que Laura Zapata alzó la voz y señaló que los responsables no se querían hacer cargo.

No entiendo x que en Le Grand Senior Living,no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos,no se dan cuenta que se siente mal?Paso la noche en 1 grito del dolor y todo x que“Tienen que mandarnos un email solicitándolo”Por favor,en ocasiones se reacciona x amor!No le hagan daño!

Sin medicamentos ni instrumentos, el maltrato fue denunciado por la actriz a través de redes sociales. Thalía también alzó la voz e informó este 26 de enero:

