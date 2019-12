Audio de Jenni Rivera revelaría que un cártel mexicano la amenazó de muerte

MÉXICO.- A siete años de la trágica muerte de Jenni Rivera, el productor y empresario Pepe Garza decidió revelar un audio en el que la cantante revelaba que había recibido amenazas de muerte.

A escasas horas de darse a conocer la totalidad de la conversación que Rivera sostuvo con Garza, el programa “Chisme No Like” dio a conocer partes inéditas de la charla en la que la cantante confirmaría que recibió advertencias para salvaguardar su integridad.

“Gentes de diferentes grupos o carteles que me piden que los atienda con una fotografía, no lo niego, ahí estoy yo”, dice en primera instancia la cantante, y agregó: “Yo siento que no me queda otra opción más que ir (…) Con todo respeto quise dejar esto grabado con usted”.

Posteriormente, en el programa se dio a conocer otra parte en donde “La Diva de la Banda” asegura que el FBI también tenía noticias de estas amenazas. “El FBI se comunicó con ellos. Quieren hablar conmigo de una amenaza de un secuestro, amenaza de muerte”.

Asimismo, Jenni también revelaría que en la Arena Monterrey recibió otra clara amenaza de muerte: “El año pasado antes de subir a la Arena Monterrey también recibí un tuit que decía que ‘si te subes a cantar los Zetas te van a matar’”.