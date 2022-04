Atleta de Exatlón México golpea a hombre que rayó su automóvil y lo obliga a limpiarlo

MÉXICO.- Hace varios días circuló en redes sociales el video de un grafitero rayando un auto en Monterrey, sin advertir que el dueño del vehículo se encontraba dentro. Hace unas horas trascendió que el conductor es Ricardo “Loco” Arreola, conocido por su participación en Exatlón México.

En el video se puede observar cómo Arreola baja del auto cuando el hombre está rayándolo. Visiblemente molesto, el boxeador y luchador de artes marciales mixtas persigue al hombre para golpearlo. Posteriormente, se observa que el atleta obliga al desconocido a limpiar el automóvil.

Por medio de sus historias de Instagram se puede ver al hombre limpiando el vehículo de los graffitis que había hecho sobre el cristal. Algunas horas después del incidente Ricardo Arreola subió a su cuenta de Facebook un video explicando el incidente a sus seguidores.

“Cosas que pasan en el centro de Monterrey. Llegué a entrenar aquí box, y donde me estaciono llega un bato y comienza a rayar con spray (…) la neta no creo haberme pasado de verg*, pero p*nche gente, ¿Qué pe...? Me dio coraje”, relató Ricardo.

¿Estaba drogado?

Posteriormente admitió que fue un error haber hecho justicia por mano propia y explicó que se sintió muy molesto en el momento en el que notó que esta persona rayaba su auto y se dejó llevar por su enojo. “Esas personas son las mismas que manosean a las mujeres en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando, pero creo que no fue la solución más correcta”, explicó.

Finalmente, el deportista aclaró que no le causó heridas graves al hombre al que agredió y agregó que esta persona tenía olor a sustancias psicoactivas. “No pasó a más, me limpió el coche y ya, pero pues chale (…) si no sabes manejar las drogas, no las consumas”.