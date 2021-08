Atacan a la esposa de Rommel Pacheco en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de Rommel Pacheco quedaron impactados con las más recientes declaraciones de su esposa Lylo Fa, quien denunció haber sufrido una agresión en las calles.

La también influencer contó que un hombre desconocido la atacó en la Ciudad de México cuando ella se dirigía a un gimnasio.

De acuerdo a su relato, el agresor la abordó para preguntarle una dirección, cuando, al tenerla de cerca, comenzó a jalarla.

Un señor se me acercó y me dijo ¿oye sabes dónde venden fierro?, y yo le dije no porque vi que no tenía cubrebocas (…) Sentí algo, lo vi en su cara, y de la nada me empezó a jalonear y me agarró de la chamarra”, narró.

BUSCÓ AYUDA Y NO HABÍA NADIE

Lo que más preocupó a Lylo fue el hecho de que trató de pedir ayuda, pero alrededor suyo no había una persona cerca.

“Como que reaccioné y pude quitarle tantito las manos y en la periferia busqué ayuda. ¡Y no puede ser posible que en la p*nche avenida no había nadie en la avenida!”, reclamó.

Rompiendo en llanto ante la cámara, lamentó que cada vez haya más violencia de género y machismo en la cultura de nuestro País.

“Está muy de la fregada vivir así, está muy de la fregada ser vieja. Y sé que no debo justificarme con nada, porque puedo salir en traje de baño y no tiene por qué pasarme nada (…) y no es una ciudad es cultural, me ha pasado en Mérida, me ha pasado en muchos lados. Cuídense porque hoy tuve suerte, mañana no lo sé”, aseveró.