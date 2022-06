Así sorprende Mauricio Ochmann a Paulina Burrola

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Ochmann es uno de los actores más populares del medio del espectáculo, a través de su trabajo se ha ganado el cariño del público, aunque no se ha salvado de estar en vuelto en polémicas sobre todo desde el rompimiento con Aislinn Derbez.

Desde hace más de un año al actor se le comenzó a ver muy bien acompañado de una nueva conquista, aunque al principio no habló al respecto meses después declaró estar enamorado de Paulina Burrola.

Pero al parecer Mauricio no deja de conquistar a la joven modelo, prueba de ello fue que Paulina Burrola por medio de su cuenta de Instagram dio a concoer la sorpresa que le preparó el actor.

En la fotografía aparecía Paulina en el interior de un eleveador cargando un enorme y hermoso ramo de rosas rojas, mientras sonreía ante la cámara por la emotiva sorpresa que le preparó su novio.

En casita me reciben así. Love you Mauricio Ochmann” se puede leer en la publicación.

Al parecer la sonorense iba llegando cuando el artista le dejó un detalle en la entrada de su departamento, evidentemente lo compartió inmediatamente con sus fanático.

La pareja se ha encargado de compartir parte de su historia de amor en redes sociales donde han llegado a dar a conocer desde cómo se conocieron, hasta las vacaciones que ocasionalmente se toman.

¿Mauricio Ochmann se casará con Paulina Burrola?





Durante un encuentro con la prensa Mauricio reveló sentirse muy contento y disfrutando mucho su relación, además de darse el tiempo para también estar con sus hijas Kai con Lorenza.

"Sobre si podría haber boda pronto respondió: Es que todavía no hay, pero muy seguramente si se llegara ese día ustedes…, ¿quién sabe?, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso” comentó el actor.