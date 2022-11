¿Así se la pasa Irina Baeva sin Gabriel Soto?

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva sin duda es una de las actrices más populares del medio del espectáculo, aunque en las últimas semanas ha llegado a estar en vuelta en fuertes polémicas en torno a su vida sentimental.

Y es que ha habido fuertes rumores de que la actriz de origen ruso pudo haber “terminado” su relación con Gabriel Soto, después de que el periodista Alex Kaffie dio a conocer que la pareja pudo haberle puesto fin a su relación.

Hasta el momento no se ha confirmado la ruptura por su parte Irina por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que dio a conocer que sigue enfocada en sus proyectos laborales.

En la imagen la actriz aparece a lado de algunos compañeros como José Ron que al parece probablemente formarán parte de una campaña publicitaria de una reconocida marca de tenis.

Here we go listos” se puede leer en la publicación.

Irina Baeva aparece en la fotografía con una sonrisa de oreja a oreja, al parecer se encuentra pasando uno de los mejores momentos en su vida profesional, al ser una de las colaboradoras del mundial en Qatar.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y reconocieron lo belleza de la actriz, que hasta el momento supuestamente sigue comprometida con Gabriel Soto aunque se desconocen detalles de la boda.





Gabriel Soto desmiente ruptura con Irina Baeva

El actor fue interceptado por los medios en el aeropuerto y se le cuestionó sobre el aparente distanciamiento con su prometida, por lo que dijo que a su llegada posiblemente celebrarían juntos.

"Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen” comentó el actor.