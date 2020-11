Así se enteró Nino Canún que produciría homenaje a Magda en "Hoy"

Como todo el medio del espectáculo, Nino Canún quedó muy sorprendido cuando lo llamaron de Televisa por la mañana para comentarle que Magda Rodríguez había muerto, y que por favor, se hiciera cargo del programa del día siguiente, el del homenaje de despedida en el matutino "Hoy".

"Me dijeron los jefes que querían que me hiciera cargo de 'Hoy', y que el lunes hiciéramos un In memoriam y una gran despedida para Magda, esa fue la única instrucción. Les marqué a los que conozco del programa, les pedí que corrieran la voz y que nos veíamos a las tres de la tarde en Televisa, llegaron todos, les comenté la razón por la que los había citado y les dije que me haría responsable del timón del barco durante unos días, para sacar adelante el programa".

En la reunión, dice, hubo llanto, muchos sentimientos a flor de piel, pero también estaba con un equipo que podía manejar la situación de manera profesional y así ocurrió el lunes, en el que dice, todos pusieron de su parte para despedir a la productora, fallecida el domingo pasado en su casa, mientras dormía.

"Conseguimos fotos de Magda, arreglamos el foro y algo bueno es que Magda era como la Reina Isabel, todo estaba videograbado en su vida y eso me facilitó mucho el trabajo para hacer una despedida bonita".

Este lunes, los ratings comprobaron el interés de la audiencia en la noticia, pues de acuerdo con cifras de la empresa, tuvieron una audiencia de 1.6 millones de personas.

"Se duplicó la audiencia, fueron picos muy altos y así se mantuvo casi todo el programa, entre la gente que veía 'Hoy' y que ya era fan, entre la gente a la que le entró el morbo, todo se juntó, y es algo con lo que sueñan todos los productores, yo creo que ella si hubiera sabido que esos niveles de audiencia se iban a lograr con su partida... yo creo que desde allá arriba nos está aplaudiendo".

Será hasta el próximo viernes cuando Nino se haga cargo de la producción del matutino, ya que el próximo lunes entra como nueva productora Andrea Rodríguez, hermana de Magda y quien fuera su productora asociada.

Aunque sí se ha sentido la audiencia de Magda en todo el foro, el productor aplaudió lo profesional del equipo de trabajo, y comentó que poco a poco el equipo irá recuperándose de esta pérdida.