Así se enteró Maribel Guardia de la muerte de su hijo Julián Figueroa

Ciudad de México.- El día de ayer, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, fue el encargado de decirle a su pareja sobre el lamentable fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

He hablado poquito con ella, yo le tuve que dar la noticia, esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar, de camino, mientras arreglaban un poco en la casa las cosas, le di la noticia de camino, la verdad ella no está bien, sé que está mal, está destrozada”

detalló.

Relación de Marco con Julián

Debido a que el marido de Maribel convivió con el joven artista prácticamente toda su vida, es que al escuchar que Julián era como su hijo, solo respondió: “Estoy con él desde los 2 años, y lo he acompañado en todas las etapas de su vida, y es una locura que se adelante tan joven”.

“Estamos conmocionados, estamos en shock todavía, en lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pase toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas, es algo inesperado, y la verdad no tengo mucho qué decir”, expresó Chacón.

Finalmente, al escuchar la pregunta sobre el mensaje que quisiera mandarle a la gente tras la lamentable noticia de la muerte Julián, Marco rompió en llanto y partió del lugar sin pronunciar otra palabra más.