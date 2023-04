Carlos Jiménez da a conocer más detalles sobre la muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- La muerte de Julián Figueroa fue dada a conocer la noche del domingo a través de las redes sociales.

Carlos Jiménez, quien fue el primer comunicador en dar a conocer la noticia, aclaró la razón por la que difundió el acta de nacimiento del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

A través de una llamada telefónica con los conductores del programa Sale el Sol, C4Jiménez, como es conocido en los medios de comunicación, reveló algunos detalles del momento en que recibió la noticia sobre el deceso del artista.

Te puede interesar: ¿Cuál fue la causa de muerte de Julián Figueroa? Esto dijo Maribel Guardia

“Yo me entero porque tras el fallecimiento de Julián, lo que me entero es que su esposa es quien lo encuentra y piden apoyo de servicios de emergencia […] y acude a su casa una ambulancia, y al ser un fallecimiento que se da de manera repentina, en el que se pide el apoyo de servicios médicos y llega la ambulancia y certifica que fallece en ese lugar, se da aviso a la autoridad”, inició su relató Jiménez.

Julián Figueroa y su madre Maribel Guardia.

Pide no especular sobre causa de muerte de Julián Figueroa

Acto seguido, Carlos reiteró que no hay pie para especular con otras posibles causas que pudieron haber provocado la muerte de Julián.

Te puede interesar: Divulgan acta de defunción de Julián Figueroa

Se avisó a la policía, se da aviso la fiscalía, precisamente para descartar cualquier tipo de situación, para descartar que haya sido un homicidio doloso, que haya sido un homicidio culposo, en este caso, doloso, que alguien pudiera haberle hecho algo, culposo, que quizás él pudiera hacerse algo. En un principio se hablaba de tantas cosas, me llegaron a preguntar si era cierto que le habían disparado, si era cierto que se había suicidado, desde anoche se avanzaban muchas versiones, pero como bien lo dice la versión oficial y ya incluso citada por las autoridades es un infarto”, subrayó.

Ante este escenario, es que decidió difundir el documento oficial que avala el comunicado que brindó Maribel sobre el fallecimiento de su único hijo.

Te puede interesar: Felipe Calderón y Margarita Zavala lamentan muerte de Julián Figueroa

“Tal como dice el comunicado de Maribel, dice que no tiene ninguna lesión, que no tiene nada de alguna causa de violencia, como bien lo dijo el médico cuando salía de la casa de Maribel, todo son causas naturales, un infarto, y la Fiscalía, la policía, descarta que haya algo extra. Tanto es así que si hubieran encontrado alguna situación anómala, a alguna situación que dejara de lado las causas naturales tendrían que haberle hecho estudios, aplicado una necropsia en la que lo habrían llevado al Instituto de Ciencias Forenses a hacerle estudios, para descartar cualquier cosa”, declaró.

Fotos: Agencia México

Autoridades no dan otra versión de la muerte

Y para recalcar que las autoridades no dieron otra versión sobre la muerte del joven artista, Carlos explicó: “Cuando se da esto, los primeros que llegan son policías capitalinos, y ellos tendrían que haber encontrado cualquier detalle que les llamara la atención que no fue una causa natural, si hubieran encontrado un arma, si hubieran encontrado una carta, drogas, si hubieran encontrado ellos algo que les hubiera llamado la atención, que fuera lejos de lo natural, ellos tendrían que haber reportado para que el Ministerio Público iniciara toda la investigación, cuando llegan los policías e incluso están el parte médico y paramédicos, para hacer algo como lo que tú me preguntas, todos tendrían que haberse puesto de acuerdo para que nadie dijera algo diferente”.

Te puede interesar: Maribel Guardia reveló si la fama la alejó a su hijo

Finalmente, el periodista manifestó que el acta de defunción es lo último que se notificará sobre la lamentable muerte de Julián Figueroa. “Así terminan las especulaciones en este caso […] y tengo entendido lo van a cremar”, expresó Jiménez.