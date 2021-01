Así se despidió Gael García de su papá tras su fallecimiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras darse a conocer la noticia que el actor y director de teatro y televisión, José Ángel García, había fallecido, su hijo Gael García publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram y recuerda a su padre con varias imágenes.

Recuerdo leer juntos historia de México antes de que pasara el autobús escolar. Recuerdo tantas cosas que solo caben en la poesía del recuerdo. No puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando volvía de dar función. Me daba un beso en la frente, y como dice la canción: The monster’s gone. He’s on the run and your daddy is here”, escribió Gael.